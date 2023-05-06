يعزف الموسيقى في حفل تتويج الملك تشارلز.. معلومات عن الحرس الملكي البريطاني

بدأت منذ قليل مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا باركي، إذ انطلق الاحتفال بعزف الحرس الملكي البريطاني للموسيقي التقليدية والعريقة في نفس الوقت أمام قصر باكنجهام، معلنين بداية مراسم تتويج الملك الفعلية، فيما دخل الفرسان إلي ساحة القصر بالخيول لتحية الملك الجديد.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء، من هم الحرس البريطاني الذين عزفوا الموسيقي معلنين بداية حفل تتويج الملك تشارلز، وفق تقرير لموقع بي بي سي الإنجليزي.

الحرس الملكي البريطاني

قبعات ضخمة من الريش، وملابس حمراء مميزة، أنهم مجموعة الجنود الذين يقفون أمام قصر باكنجهام وفي وندرسون وأماكن تواجد الملك، ويطلق عليهم «حراس الملك» وهي أقدم فصيلة محاربة في المملكة المتحدة، وهم أحد طرق التمسك بالتقاليد والماضي، وهم مكلفون بتنفيذ تعليمات الملك أو الملكة كجنود محترفين.

وقد تم إنشاء الحرس الملكي عام 1660 وذلك لحماية الملك تشارلز الثاني بعد توليه الحكم بسبب كثرة الصراعات والأزمات، لكن في الوقت الحالي فإن تلك الفئة العسكرية هي شرفية في المقام الأول، ومع ذلك فأنهم يدربون بشكل جيد، كما انهم يتعرضون للعديد من التدريبات التي تجعلهم يقفون لساعات طويلة بدون التحرك قيد أنملة.

الحرس الملكي البريطاني

يتكون الحرس الملكي من 7 أفواج من الجيش البريطاني:

- فوج فرسان القصر:

حرس الحياة

البلوز (الزرق) والرويالز (الملكيين).

- 5 أفواج ضمن حرس المشاة:

حرس رماة القنابل.

حرس كولدستريم.

الحرس الإسكتلندي.

الحرس الأيرلندي.

الحرس الويلزي.