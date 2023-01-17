«السينمائيين» تعلن وفاة السيناريست أشرف صبري

أعلنت نقابة السينمائيين، وفاة السيناريست أشرف صبري، عن عم ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة في بيان لها: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، الزميل السيناريست أشرف صبري، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان».

شارك أشرف صبري، في العديد من الأعمال الفنية المتميزة، أبرزها السهرة التليفزيونية، «لا قانون في غرفة المعيشة» عام 1992، كما خاض تجربة التمثيل في أكثر من عمل مثل «مسلسل المواطن إكس عام 2011»، وعمل مخرجًا مساعدًا في مسلسل الكبير أوي ج1 عام 2010.