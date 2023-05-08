مؤلف فيلم 11:11: عشت تفاصيل مرض ألزهايمر مع والدتي وكانت تنسى اسمي

ينظم المركز الكاثوليكي للسينما، في دورته الـ71 برئاسة الأب بطرس دانيال، ندوة فيلم «11:11» على هامش مهرجان بحضور صناع العمل.

فيلم 11:11 من تأليف ياسر عبدالباسط

وقال ياسر عبدالباسط مؤلف فيلم «11:11»، إنّ الفيلم كان من الأول من إنتاج ياسر صلاح، لكن بسبب الوقت وقعّ مع المنتج أيمن نجيب، موجها الشكر لـ ياسر صلاح على تفهمه الأمر وموافقته.

وأضاف أنهم كتبوا السيناريو أكثر من مرة وصلت حتى 32 مرة؛ لأنهم حاولوا إظهاره بشكل جيد، مشيرا إلى أنّ العمل به تفاصيل كثيرة، فكان من الصعب تنفيذه لكنهم اجتهدوا جميعًا، فظهر العمل بشكل لائق بالجمهور.

وأشار ياسر عبدالباسط إلى أنّ حكايات الفيلم فيها أجزاء عاش تفاصيلها، خصوصا حكاية الأم المريضة بألزهايمر، فوالدته في الحقيقة أصيبت بألزهايمر قبل أن تتوفى وكانت تنسى أسمه، واسم المريضة كانت على اسمها.

جوائز المهرجان خمسة أفلام

ويتنافس هذا العام على جوائز المهرجان 5 أفلام هي «ليلة قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، و«11:11» للمخرج كريم أبو زيد، و«حدث في 2 طلعت حرب» للمخرج مجدي أحمد على، و«كاملة» للمخرج جون إكرام، و«الباب الأخضر» للمخرج رءوف عبدالعزيز، حيث وقع الاختيار على تلك الأفلام من بين 25 فيلما عُرضت تجاريا في دور العرض السينمائي إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، لأول مرة فى تاريخ المهرجان قبل عرضها تجاريا.