اليوم.. عرض فيلمي 11.11 وحامل اللقب في دور العرض السينمائية

تستعد اليوم دور العرض السينمائية لاستقبال فيلمي 11.11 وحامل اللقب، ضمن منافسات الموسم الشتوي وإجازة منتصف العام.

أبطال فيلم حامل اللقب

فيلم حامل اللقب من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي، هو البطولة الأولى للفنان هشام ماجد، ويشاركه البطولة كل من: دينا الشربيني ومحمد سلام ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ودنيا ماهر وليلى عز العرب ومحمد كيلاني، وغيرهم من الفنانين.

قصة فيلم حامل اللقب

تدور أحداث فيلم حامل اللقب في إطار كوميدي حول بعض المشاكل الزوجية، ويجسد هشام ماجد خلال الأحداث دور لاعب كرة قدم، بينما تقوم دينا الشربيني بدور زوجته التي تعمل دكتورة أمراض نسا.

قصة فيلم 11.11

أما فيلم «11.11» تدور أحداثه في إطار تشويقي حول حدث كبير يقع في توقيت الساعة 11 و11 دقيقة، يتسبب في تورط بطل العمل الفنان إياد نصار.

أبطال فيلم 11.11

يضم فيلم 11.11 عددا من النجوم أبرزهم إياد نصار، غادة عادل، ومحمد الشرنوبي وهند عبدالحليم، وعمر الشناوي، وإنجي المقدم، وإنتاج أيمن نجيب، وإخراج كريم أبوزيد.

عرض فيلم «مهمة مش مهمة» 3 فبراير

كما تستعد دور العرض السينمائية المختلفة لبداية عرض فيلم «مهمة مش مهمة» غدًا الخميس 3 فبراير الجاري، وهو من بطولة بيومى فؤاد، أحمد فتحي، هالة فاخر، أحمد فتحى، ياسر الطوبجى، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين.

«معالي ماما» يعرض 9 فبراير

بينما يعرض فيلم «معالي ماما» يوم 9 فبراير الجاري، وهو من بطولة كل من محمود الليثي، سامي مغاوري، وشيماء سيف، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، وغيرهم من نجوم الكوميديا.