أمين الفتوى بدار الإفتاء: من يبول فى الطريق دون ستر يستحق اللعن

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك سلوكيات سلبية يفعلها بعض الناس، مثل التبول فى الطريق دون الستر، وهذا أمر لا يجوز، وسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال فى حديث شريف، إن رجل عذب لأنه كان لا يستتر فى بوله، لافتا إلى أن هذا الفعل لا يدل على عدم الالتزام الواجب.

ما هم الملاعن الثلاث

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأثنين: «الحياء شعبة من الإيمان، ومن يبول فى الطريق دون ستر، يرتكب معصية، من ناحية، ومن ناحية أخرى يستحق اللعن قال صلى الله عليه وسلم، اتقوا الملاعن الثلاث، قيل: ما الملاعن يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يُسْتَظلُّ به أو في طريق أو في نقع ماء، والحديث معناه اللى يبول أو يقضى حاجته فى الطريق والظل، وخلافه، ولا يحافظ على المظهر الحضارى والبيئة والاتيكيت».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.