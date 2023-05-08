مقرر الثقافة بالحوار الوطني: مصر من أكثر دول العالم إنتاجا للفن والحرف التراثية النادرة

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن هناك دولا كثيرة في العالم يعتمد اقتصادها على الثقافة والفنون، بينما مصر وهي إحدى أكثر الدول في العالم إنتاجا للثقافة والفن والحرف التراثية النادرة، مثل التوللي، لا تجد موارد للإنفاق على الثقافة.

قصور الثقافة ممنوعة من بيع المنتجات

وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن قصور الثقافة المسؤولة عن إنتاج الحرف التراثية، ممنوعة من بيع هذه المنتجات، وأصبحت النتيجة أن كل قصر ثقافة يصنع قطعتين فنيتين فقط كل عام.

الحرف جزء من الهوية المصرية

وأوضح أنه لا بد من وجود تعديلات تشريعية تسمح ببيع المنتجات، وجذب الأيدي العاملة الماهرة في هذه الحرف لتصنيعها وترويجها، وكل هذه الحرف جزء من الهوية المصرية.

وأكد أن الصناعات الثقافية أيضا يدخل تحتها ملفات السينما والمسرح والدراما والنشر، بجانب حرية الإبداع والتعبير.