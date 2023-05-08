افتتاح ملتقى لابتكارات الطلاب في «هندسة المنصورة» احتفالا بيوبيلها الذهبي

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، الملتقى الهندسي الثاني 2023 في إطار احتفالات كلية الهندسة باليوبيل الذهبي تحت شعار «ارتبطت نشأتها بالنصر وانطلاقتها بالجمهورية الجديدة»، وشملت فعاليات الملتقى منافسات لأهم الابتكارات الطلابية ويتنافس بها 18 فريقا طلابيا، ومسابقتا روبوتكس، وشارك بها 56 فريقا من داخل وخارج جامعة المنصورة، وكذلك مسابقة برمجة شارك بها 22 فريقا طلابيا، ومسابقة لطلاب الدراسات العليا شارك بها 36 باحثا.

حضر الاحتفال الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، ومحمد عبد اللطيف، أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، وإشراف الدكتورة سحر صدقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد إبراهيم مهدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف البدوي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

معرض هندسي يضم 11 قسما علميا

وتضمن الملتقى معرضًا للأقسام العلمية يضم 11 قسما علميا و7 برامج تعليمية مميزة، كما شمل الملتقى معرضًا لمشروعات طلاب الدراسات العليا، ومعرض مشرعات جامعة المنصورة الأهلية، بالإضافة إلى مركز الاستشارات، ومركز الخدمات ووحدة الورش ومركز التطوير المهني، وبتواجد عدد من الشركات الرائدة في المجال الهندسي والجهات الصناعية وبعض المبادرات، وبمشاركة بارزة لمبادرة حياة كريمة.

الملتقى يتناغم مع خطة التنمية المستدامة

وقال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في بيان، إن الملتقى يتناغم مع خطة التنمية المستدامة للدولة للدولة 2023، حيث يهدف لإبراز الابتكارات وإظهار قدرات الطلاب، وأثنى على فكرة الملتقى لإسهامه في تبادل الخبرات بين طلاب كليات الهندسة وعلى مشاركة المجتمع المدني، مؤكدا على أهمية أن تساهم الجامعات في الارتقاء بالصناعة، حيث يعتبر ذلك مؤشرا هاما لكفاءة الجامعات.

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، أن الملتقى يقام في إطار تنفيذ توصيات المجلس الاستشاري الصناعي بضرورة سد الفجوة بين الجامعة والصناعة وبين مواصفات الخريج واحتياجات سوق العمل.

مسابقات علمية تظهر مهارات الطلاب

وأوضح أن الملتقى يتضمن أيضًا مسابقات علمية مختلفة تظهر مهارات الطلاب في رالي السيارات والروبوت، وعرض قصص نجاح للشباب والطلاب والشركات الناشئة والممارسات المتميزة بالكلية على المستويين الفردي والجماعي، وتقديم برامج الكلية برؤية جديدة من ناحية أخرى، ومعرض للملصقات العلمية لأهم الأبحاث التطبيقية.