«طب المنصورة» تحتفل باليوم العالمي لغسل الأيدي للفرق الطبية

نظم قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب بجامعة المنصورة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومديرية الشؤون الصحية بالدقهلية وطلاب الجمعية العلمية بطب المنصورة، يومًا علمياً تزامنا مع «اليوم العالمي لغسل الأيدي للفرق الطبية»، لنشر ثقافة وإجراءات الأساليب السليمة والطرق الصحيحة لغسيل الأيدي كأحد أهم سياسات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية وأكثرها فاعلية.

اليوم العالمي لغسيل الأيدي للفرق الطبية

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور تامر أبو السعد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غاد القنيشي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة الخواجة، رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع، وبمشاركة الدكتور زكريا عبدالحميد، ممثل منظمة الصحة العالمية WHO.

نشر الوعي السليم

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان، أن اليوم العلمي خلص بالتوصية بأهمية المداومة والاستمرار في نشر الوعي السليم بين الفئات الطبية المختلفة وكذلك طلبة كليات الطب باعتبارهم أطباء المستقبل على ضرورة وأهمية ممارسة غسيل الأيدي كأحد أهم إجراءات مكافحة العدوى المكتسبة في المنشآت الصحية.

وحاضر خلال اليوم نخبة من المتخصصين بمجال الصحة العامة ومكافحة العدوى وهم الدكتروة رجاء شوقي أستاذ الصحة العامة بطب المنصورة، الدكتور محمد الهلالي أستاذ الطب المهني والبيئى بطب المنصورة، الدكتورة نهى عبدالسلام أستاذ مساعد الصحة العامة بطب الزقازيق ومدير مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد يوسف مدرس الصحة العامة بكلية طب الأزهر بنين جامعة دمياط، والدكتور هاني حمدي رئيس قسم مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، الدكتورة داليا كمال نصار مدرس الميكروبيولوجى والمناعة بطب المنصورة، والدكتورة سارة غالب مدرس الكلينكال باثولوجي بطب المنصورة ومسؤول بوحدة مكافحة العدوى مستشفى المنصورة الجامعي، والدكتورة هبة بركات أخصائي مكافحة العدوى بمستشفى بنها الجامعي.

كما عُقدت على ورشتا عمل عن طرق وسياسة غسيل الأيدي بالمنشآت الطبية، حاضر فيها هدى صالح، منسق وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة المنصورة، وبسمة محمود، رئيس تمريض وحدة مكافحة العدوى بمستشفى بنها الجامعي.