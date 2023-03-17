رئيس جامعة بنها: كلية الطب حققت طفرة نوعية في شتى التخصصات الدقيقة

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والمكلف بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، أن صحة المواطن المصري وأمنه الاجتماعي تأتي دائما في مقدمة اهتمامات وأولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

التخطيط الاستراتيجي في مجال الطب بوابة المستقبل

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لكلية الطب البشري بجامعة بنها الحكومية، ومثيلتها بجامعة بنها الأهلية بالعبور، والذي انطلق أمس ويستمر حتى اليوم الجمعة، تحت عنوان «التخطيط الاستراتيجي في مجال الطب هو بوابة المستقبل»

وأشار الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إلى أن القطاع الطبي بالجامعة يشهد تطورا ملحوظا نحو التقدم والشمول طبقا للخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدولة المصرية والمدعمة من القيادة السياسية، كما أننا في جامعة بنها نسير بخطى ثابتة في شتى المجالات وخاصة الطبية، حيث نؤمن إيمانا راسخا بأن مثل هذه اللقاءات الطبية والمؤتمرات العلمية لها الأثر الأكبر في تعميق وتوطيد أواصر العلاقة المهنية بين المشاركين وتعزيز مسيرة البحث العلمي وتبادل الخبرات في شتى المجالات العلمية والطبية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للجامعة، فإننا نؤكد على دعم الجامعة المستمر لمثل هذه المؤتمرات، متطلعين لمزيد من التعاون والشراكة مع كافة القطاعات الصحية في مصر، لتحقيق فرص تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على آخر المستجدات العلمية في التخصصات المختلفة، ولزيادة خبرة زملائنا الأطباء نظريا وعمليا.

جامعة بنها حققت طفرة نوعية

وقال رئيس الجامعة، إن كلية الطب جامعة بنها حققت طفرة نوعية في شتى تخصصاتها الفرعية الدقيقة، فضلا عن أن الكلية تضم نخبة من أكبر الأساتذة والعلماء الكبار الذين ساهموا في تخريج أطباء أكفاء ساهموا في تحسين الخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى، فكان التوفيق من الله أن كللت هذه المجهودات بالنجاح وتم تجديد اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثانية.

من جانبه أكد الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب، أن المؤتمر يعد من أهم الأحداث الطبية في مصر لسنة 2023، حيث يقام بالشراكة بين كلية طب بنها الحكومية وكلية طب بنها الأهلية بالعبور ويقام علي هامش المؤتمر الرئيسي عدد من المؤتمرات العلمية للأقسام المختلفة، كما يقام لأول مرة مؤتمر طلابي هو الأول من نوعه لكلية طب بنها، بالاشتراك مع طلاب من 8 كليات الطب بالجامعات المصرية.

التعاون بين الجامعتين الأهلية والحكومية

وأعرب الدكتور سليمان مصطفى، النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، عن سعادته بنجاح المؤتمر ومشاركة جامعة بنها الأهلية في فعالياته، والذي يؤكد على التكامل والتعاون بين الجامعتين الحكومية والأهلية.

من جانبه، رحب الدكتور حسام عبد العظيم، المشرف على كلية الطب البشري جامعة بنها الأهلية، بالمشاركين في فعاليات المؤتمر في رحاب جامعة بنها الأهلية، مؤكدًا أن كلية الطب حريصة على التواصل مع القامات وأساتذة الطب في مختلف التخصصات العلمية بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر طلابي مشترك بين كلية طب بنها الحكومية والأهلية.

مناقشة البحوث العلمية

وقال الدكتور يسري السعيد، مقرر المؤتمر، إن المؤتمر يناقش على مدار يومين عددا كبيرا من البحوث العلمية، وبمشاركة نخبة من كبيرة من الأساتذة في مختلف التخصصات العلمية بأقسام الكلية، بالإضافة إلى مشاركة كلية العلاج الطبيعي وكلية التمريض بجلسات جانبية خلال فعاليات المؤتمر.

يذكر أن المؤتمر شهد إقبالا طلابيا من كليتي الطب بالجامعتين (الحكومية والأهلية)، وكليات طب عين شمس والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ والطب العسكري وكلية التمريض، بالإضافة إلى مشاركة كلية العلاج الطبيعي، وكلية التمريض في العديد من الجلسات العلمية.