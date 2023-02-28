عميد كلية الطب بجامعة المنصورة: 60% من طلاب الفرقة السادسة حصلوا على تقدير امتياز

هنأ الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب جامعة المنصورة، طلاب الفرقة السادسة بالكلية بحصول 60% منهم على تقديم امتياز، مؤكدًا أن النتيجة مُشرفة لخريجي كلية الطب وتخطت نسب النجاح 99%.

تصدر جامعة المنصورة تويتر

وتصدرت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء أكثر المعلومات بحثا على موقع تويتر، بعد ظهور النتيجة، بعد أن كتب كل طالب منهم اسم الجامعة بجوار صورته عبارة «الحمد لله بكالوريوس الطب والجراحة جامعة المنصورة بتقدير عام تراكمي امتياز».

وقال أشرف شومة، في بيان صحفي، إن كلية طب المنصورة تعمل خلال سنوات الدراسة على صقل مهارات الطلاب حيث يتم ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب بتطوير وإضافة مواد دراسية جديدة وفقًا للتطورات الحديثة فى مجال الطب.

وأكد أن استخدام أحدث أساليب التعليم والتعلم واستخدام أساليب وطرق التقييم ومنها الاختبارات الالكترونية التي أهلت الطلاب خلال سنوات دراستهم للوصول للتفوق.

اختيار البرامج الدراسية بكلية طب جامعة المنصورة

وأضاف عميد كلية الطب جامعة المنصورة، أن الطلاب في الكلية، يشاركون باختيار البرامج الدراسية لتحقيق طموحها فيما ترغب من تخصصات كما سيتم التحاق الخريجين بمستشفيات جامعة المنصورة ومستشفيات وزارة الصحة كأطباء امتياز اعتبارا من شهر مارس 2023 م.

ومن جانبه هنأ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة أبنائه من خريجي كلية الطب، مشيرا أنهم نموذج مشرف للطبيب المصري ونقلوا صورة طيبة على مواقع التواصل الاجتماعى لكلية الطب بجامعة المنصورة.

وأكدت جامعة المنصورة، في بيانها أن كلية الطب هي كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يدرس بها أكثر من 10 آلاف طالب خلال سنوات الدراسة، وبها برنامجين للدراسة برنامج المنصورة مانشستر الطبي وهو أول برنامج توأمة مع جامعة أجنبية ومعتمد في مصر، والبرنامج الثاني بنظام الساعات المعتمدة بما يحقق قوة جامعة المنصورة في تصدر البرامج الطبية المتميزة على مختلف الجامعات المصرية.