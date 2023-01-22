«طب المنصورة» تحتفل بتخرج الطلاب الماليزيين دفعة 2022

نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة اليوم الأحد، حفل تخرج الطلاب الماليزيين دفعة عام 2022 لبرنامج «المنصورة - مانشستر» الطبي، وجرى عرض فيديو لجامعة المنصورة بمختلف كلياتها ومراكزها الطبية والبحثية، ولرحلة أحد الطلاب الماليزيين منذ بداية التحاقه بالجامعة ومراحل دراسته بالكلية وتدريبه بالمستشفيات الجامعية وممارسته للأنشطة المختلفة مع زملائه، حتى وصوله ليوم التخرج.

حضر الاحتفال كل من: الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، زماني بن اسماعيل سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور تامر أبو السعد وكيل الكلية لشئون للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة الفنيشى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعة المنصورة: سعيد بمشاركة الطلاب الماليزين حفل تخرجهم

وعبر الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن سعادته بمشاركته الطلاب الماليزيين حفل تخرجهم وحصولهم على الدرجة الجامعية الأولى لينضموا إلى زملائهم لكي يؤدوا سويا رسالة عظيمة.

وأشار إلى أهمية الارتقاء بمستوى العلم والمعرفة المقرونين بالممارسة العملية، لأهميته في القطاع الطبي لما يشهده من تطور يكاد يكون يوميا من جهة ولمواجهة الأمراض الجديدة.

وثمن الدكتور محمد عطية البيومي مجهودات أعضاء هيئة التدريس، لقدرتهم على الارتقاء بمستوى الخريجين، كما دعا الطلاب لاستكمال الدراسات العليا بالجامعة متمنيا لهم مستقبل مشرق.

عميد طب المنصورة: تمتلكون المهارات التى تطلبها طبيعة المهنة

واعتبر الدكتور أشرف شومة يوم التخرج يوم مميز بعد سنوات من تحصيل العلم فى ظل التحديات، ودعا الخريجين للثقة بأنفسهم وذلك لامتلاكهم العديد من المهارات التى تطلبها طبيعة المهنة، وقدم الشكر لإدارة الجامعة ولأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب على ما قدموه من دعم لهؤلاء الطلاب للوصول لمرحلة التخرج وبداية الحياة العملية.

وقدمت الدكتورة بسمة شومان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، التهنئة للخريجين لوصولهم لتحقيق حلمهم بتحقيق النجاح والتفوق وأنهم سيقومون بمهمة سامية وهي علاج آلام المرضى.

نجم: التهنئة للطلاب ولأولياء أمورهم

وأعرب الدكتور أحمد نجم مدير برنامج مانشستر، عن بالغ سعادته بمشاركة الخريجين فرحتهم بهذا اليوم، كما قدم لهم التهنئة ولأولياء أمورهم، وتمنى لهم مستقبلاً مشرقاً، وأوصاهم بالعناية بمرضاهم.

وألقى الخريج الدكتور محمد شاذوان كلمة عبر فيها عن فخره بنفسه وبزملائه بمناسبة تخرجهم، كما قدم الشكر لوالديه ولأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

توزيع الدروع على الخريجين والتقاط الصور التذكارية

واختتمت الفعاليات بتوزيع الدروع على الخريجين والتقاط الصور التذكارية بحضور، الدكتورة أماني شومة مدير الوافدين بكلية الطب، الدكتور عادل بندق، الدكتور رفيق بركات، الدكتور أحمد العدل المشرف على ادارة الوافدين، الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، أعضاء هيئة التدريس بالكلية.