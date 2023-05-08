افتتاح فعاليات المؤتمر الطلابي العلمي الخامس لكلية العلوم بجامعة السويس

افتتح الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، المؤتمر الطلابي العلمي الخامس لكلية العلوم بجامعة السويس والذي تنظمه الجامعة بحضور الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والبروفسور فلاديمير هيدلوفيسكي، رئيس جامعة ماتيا بيل بدولة سلوفاكيا.

وقال الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن المؤتمر يأتي في إطار تحقيق مبادئ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تضم أهدافا تتعلق بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي، باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية؛ وذلك من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.

350 عملا علميا في المؤتمر

وكشف الدكتور شريف محمد فهمي، عميد كلية العلوم، أن مشاركات المؤتمر هذا العام تعدت 350 عملًا علميًا، والتي لم تقتصر على طلاب كلية العلوم بجامعة السويس فحسب، بل امتدت لكليات الثروة السمكية والهندسة، كما حظى المؤتمر بمشاركة فعالة من مركز رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة السويس بمشروعات ابتكارية في مجالات علمية مختلفة ومشاركات كليات التكنولوجيا والتعليم والحاسبات والمعلومات.

دعم البحث العلمي

وأشار الدكتور معوض الخولي أن الدولة المصرية تسعى إلى تدشين البرامج التي يمكن من خلالها تحقيق مستويات أعلى من الدعم للبحث العلمي، من خلال توفير كافة الإمكانيات للأفراد والأجهزة والمؤسسات، ويُعبِر ذلك عن تنمية الابتكار بصورة وظيفية

وأعرب رئيس جامعة ماتيا بيل السلوفاكية والوفد المُرافق له، عن سعادتهم للتعاون المثمر مع جامعة السويس، والذي يتم في إطار اتفاقية «Erasmus +» لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدًا أن مستويات الأبحاث والبوسترات المُقدمة من المشاركين في فعاليات المؤتمر سواء من طلاب مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا تعُد دليلًا على وجود مستويات مُبشرة، بتواجد مخرجات أكاديمية متميزة تفيد في البحث العلمي.