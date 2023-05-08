طقس السويس اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى 28 درجة مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس محافظة السويس اليوم الاثنين، إذ ترتفع نسبة الرطوبة، وتنخفض درجتا الحرارة العظمى والصغرى، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة.

وتشهد محافظة السويس، طقسًا مائلًا للبرودة، تنشط فيه الرياح وتنتشر الغيوم الجزئية في السماء على فترات، وسط توقعات الخبراء، بانخفاض درجة الحرارة خلال الصباح الباكر، وساعات الليل لتسجل 16 درجة، وتكون 28 درجة نهارًا.

حالة طقس السويس اليوم

ووفقًا لأجهزة الرصد الداخلية في محافظة السويس، وتوقعات خبراء الأرصاد، تسجل درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 16، فيما تسجل نسبة الرطوبة 44%، وحركة الرياح 24 كم/ساعة، وتتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث تصل لـ30% تقريبًا، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين.

سيولة مرورية بالسويس

وتشهد الطرق الداخلية في السويس، سهولة فى حركة التنقل بين الأحياء الخمسة نظرًا لوجود سيولة مرورية خاصة خلال ساعات الصباح، وتواجد رجال المرور بالشوارع الرئيسية والميادين، لتسيير حركة السير على الطرق ومنع التكدس خلال ذهاب الطلاب لأداء الامتحانات والمواطنين لأعمالهم.