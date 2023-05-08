5 مدن الأعلى حرارة في طقس اليوم.. أسوان تسجل 33 درجة مئوية

يسود اليومـ طقس حار إلى معتدل نهارًا ومعتدل إلى مائل للبرودة ليلًا على الأنحاء كافة، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية مع تعرض عدة مناطق إلى سقوط الأمطار، بينما تظل درجة الحرارة في 5 مدن مرتفعة، لتسجل أعلى درجة حرارة بين 31 و33 درجة مئوية للعظمى، في طقس حار نهارًا، بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل بين 19 و21 مئوية، في طقس معتدل إلى مائل للبرودة ليلًا.

طقس المدن الدافئة اليوم

وترتفع نسبة الرطوبة بطقس اليوم على المدن الأكثر دفئًا اليوم، إذ تتخطى 39% مع سطوع الشمس، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خاصة في الظل، مع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية وانعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة بجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، في طقس اليوم الاثنين، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، وفقًا للأرصاد الجوية المصرية، وهي كالتالي:

- أسوان 33 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

- الوادى الجديد 31 درجة للعظمى، 20 درجة للصغرى.

- قنا 32 درجة للعظمى، 19 درجة للصغرى.

- أبو سمبل 32 درجة للعظمى، 20 درجة للصغرى.

- الأقصر 32 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.