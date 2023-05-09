إمام أحمد: جريدة الوطن كشفت إجرام جماعة الإخوان فتعرضت للحرق مرتين

أكد إمام أحمد، رئيس القسم السياسي بجريدة الوطن، أن الجريدة منذ تأسيسها في أبريل 2012 كانت حريصة على معالجة كل قضايا الوطن، مع الالتزام بالضوابط الصحفية المهنية الراسخة، لافتًا إلى أن هذه القضايا نالت مختلف اهتمامات المواطنين سواء قضايا المرأة أو الشباب والقضايا السياسية وقضايا صناعة الوعي في المجتمع المصري.

جهود جريدة «الوطن» في كشف إجرام جماعة الإخوان المسلمين

وتحدث رئيس القسم السياسي بجريدة «الوطن» خلال مداخلة هاتفية برنامج «آخر اليوم» المذاع عبر الراديو 9090 احتفالًا بمرور 11 عاما على إنشاء جريدة الوطن، عن جهود الجريدة في كشف إجرام جماعة الإخوان المسلمين، وكشفت الوجه القبيح لها خلال فترة حكمها، مشيرًا إلى أنها قدمت عددا كبيرا من الملفات والتحقيقات التي تكشف الجماعة، وهو ما عرَّض جريدة الوطن لهجمات من عناصر الإخوان الإرهابية وتعرض مقر الجريدة للحريق مرتين في هذه الفترة.

وكشف إمام أحمد تفاصيل شعار جريدة الوطن «قوته في ناسه»، مشيرًا إلى أن هذا الشعار مستمد من الوطن الأم مصر، لأن بلدنا قوته في شعبه وفي تنوعه واختلافه، مؤكدًا أن جريدة الوطن استلهمت هذا الشعار منها.