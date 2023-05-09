السلطات الأوكرانية تعلن حالة التأهب لغارات جوية بعدة مناطق بينها كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق، بينها «كييف، بولتافا، خاركيف، دنيبروبتروفسك، نيكولاييف، سومي، أوديسا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، وتعمل «كييف» على صياغة مفهوم جديد بالمطلق لأمن أوكرانيا وسلامة أراضيها، وفقا لما أعلنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

زيلينسكي: الإصلاحات الأمنية الجديدة ستحمي عمل المدارس

وأشار زيلينسكي، إلى أن الإصلاحات الأمنية الجديدة ستحمي عمل المدارس والاقتصاد والبنى التحتية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وهددت الولايات المتحدة الأمريكية، المحاربين القدامى بإلغاء جوازاتهم لمنعهم من السفر إن قرروا زيارة روسيا لحضور احتفالات الذكرى 78 للنصر في الحرب العالمية الثانية، وفقا لما أكده سفير «موسكو» لدى واشنطن أناتولي أنطونوف.

بإمكان واشنطن وموسكو إحياء التعاون التاريخي

من جانبه، أكد أحد المحاربين الأمريكيين القدامى، العقيد المتقاعد فرانك كون «97 عاما» أنه يجب على «واشنطن» و«موسكو» أن تتذكرا أنهما كانتا حليفتين خلال الحرب العالمية الثانية، وبإمكانهما إحياء هذا التعاون التاريخي.

وجدد رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، تأكيده، أن «كراكاس»، تدعم مبادرتي الصين والبرازيل لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية.