أخبار البورصة المصرية.. توقعات بوصول مؤشر «إيجي إكس 30» لـ17750 نقطة

يترقب المتعاملون في البورصة المصرية، بداية التداولات بجلسة اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع، وسط توقعات باستمرار ارتفاع المؤشرات ووصول المؤشر الرئيسي عند مستوى مقاومة 17750 نقطة.

ارتفاع المؤشر الرئيسي عند مستوى 17750 نقطة

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» من المتوقع أن يرتفع خلال تداولات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 17750 نقطة.

مستوى المقاومة الثاني عند 18000 نقطة

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا نجح مؤشر البورصة الرئيسي في اختراق مستوى 17750 نقطة والاستقرار أعلاه، يكون هناك فرصة للصعود عند مستوى المقاومة الثاني 18000 نقطة، وفي حال ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 17400 نقطة.

ويتوقع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70)، أن يصل إلى مستوى 3070 نقطة، بدعم من استمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء.

وتابع، في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 3000 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.