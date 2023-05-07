تباين مؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال السوقي يسجل 1.1 تريليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، إذ هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.05% عند 17285 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.18% إلى 2983 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.17% عند 4529 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.116 تريليون جنيه، وتوجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 292 ألف جنيه و2.3 مليون على التوالي، في حين قصد العرب البيع بصافي قيمة بنحو 2.66 مليون جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية وقيمة التداولات

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 129 مليون جنيه والكمية 32 مليون ورقة منفذة على 5.6 ألف عملية، وسجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 32 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.116 تريليون جنيه، مقابل 1.148 تريليون بنهاية الأسبوع السابق.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 17295 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 2.82%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطًا بنسبة 3.14% مغلقا الفترة عند 2978 نقطة.

قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي 10.7 مليار

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 10.7 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 2.118 مليون ورقة منفذة على 312 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.5 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1.114 مليون ورقة منفذة على 162 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

قيمة التداول للسندات نحو 21.35%

استحوذت الأسهم على 78.65% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 21.35% خلال الأسبوع، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.5% و العرب على 8% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 291.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 255 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.