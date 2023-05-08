مؤشرات البورصة المصرية ترتفع بالمنتصف.. ومكاسب سوقية 15 مليار جنيه

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاع جماعي بحلول منتصف تعاملات اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.12% إلى مستوى 17429.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.55% عند مستوى 3028.57 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية «إيجي إكس 100» يرتفع 1.51%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.51%، في منتصف التعاملات عند مستوى 4592.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.57% عند مستوى 3095.15 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 1.02 مليون جنيه، من خلال التداول على 338.7 مليون سهم عبر تنفيذ 38.631 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، 1.1 تريليون جنيه بمكاسب 15 مليار جنيه، وفق أخبار البورصة المصرية.