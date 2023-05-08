أخبار البورصة المصرية..المؤشرات تغلق مرتفعة ومكاسب سوقية 29 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسات اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي، وسط مكاسب سوقية بلغت نحو 29 مليار جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في ختام التعاملات بنسبة 2.37% إلى مستوى 17642.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.47% عند مستوى 3056.29 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 2.58%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 2.58%، عند مستوى 4641.3 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 2.98% عند مستوى 3139.38 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 2.1 مليار جنيه، من خلال التداول على 686.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 74.913 ألف صفقة.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 29 مليار جنيه، مسجلا في نهاية الجلسة 1.142 تريليون جنيه.

«EGX30» يستهدف مقاومة 17750 نقطة

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح في الإغلاق على ارتفاع، بفضل الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء، وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر، الأمر الذي انعكس إيجابياً على أداء المؤشر الرئيسي، ودفعه لاستعادة مستويات المقاومة الرئيسية.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المؤشر الرئيسي، بهذا الأداء الإيجابي، يتجه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 17750 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني، وهو 18000 نقطة.

«EGX70» يستهدف مقاومة 3070 نقطة

وتابع، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70)، فقد نجح في تحقيق مستوى قياسي جديد، وأغلق مرتفعا بمقدار 61.37 نقطة بنسبة صعود 2.04% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3074.93 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة، والمتاجرة السريعة، واتجاه المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو الشراء، وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني، وهو 2960 نقطة، الأمر الذي انعكس إيجابياً على أداء المؤشر، ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي والإغلاق أعلاه.

وتابع أنه بهذا الأداء، يستهدف المؤشر السبعيني، اختبار مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 3070 نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة، والمتاجرة السريعة، واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء.