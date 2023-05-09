حصة الفرد في التموين مايو 2023.. كمية محددة من الزيت والسكر والأرز

حصة الفرد في التموين مايو 2023، حددها قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، من السلع التموينية المدعمة الزيت والسكر والأرز والمكرونة، والتي تم تطبيقها خلال صرف السلع التموينية عن شهر مايو الجاري لـ23 مليون بطاقة تموينية مدرجة على سيستم منظومة الدعم.

حصة الفرد في التموين مايو 2023

وتبلغ حصة الفرد في التموين بداية من شهر مايو 2023 وفقا للقرار الوزاري، كمية محددة من السكر والزيت والأرز والمكرونة المتاح صرفها للبطاقة التموينية وفقا لعدد الأفراد المقيدين على البطاقة، كما يلي.

- صرف زجاجة زيت وزن 800 مللي لكل فرد وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة.

- صرف كيلو سكر لكل فرد أو حسب احتياجه وبحد أقصى 6 كيلو سكر للبطاقة.

- صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التي يقـل عدد أفرادها عـن 4، أو صرف كيس مكرونة وزن 800 جرام.

- صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها لـ4 فأكثر، أو صرف 2 كيس مكرونة.

- صرف باقي قيمة الدعم للمواطن من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام.

- تحديد حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدا بحد أقصى 5 جنيهات.