طلاب الإعدادية يؤدون امتحان الجبر والإحصاء.. وإجراءات صارمة ضد الغش

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بدء امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية، قبل قليل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه وتقليل أعداد الطلاب داخل كل لجنة، للحد من انتشار الفيروس، علاوة على تنفيذ إجراءات صارمة داخل لجان الامتحانات بكافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، لمواجهة الغش.

منع دخول التليفون المحمول للجان الامتحانات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنّه جرى التنبيه على الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحظر دخول الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات، وعدم السماح لأي طالب بدخول اللجان بالكتاب المدرسي، وتشديد الرقابة من قبل المراقبين والملاحظين والمشرفين داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة ظاهرة الغش بكل صرامة، مشيرة إلى أن جميع أسئلة الامتحانات في كافة المواد من داخل المنهج الذي تم تدريسه للطلاب.

لم نرصد أي تسريب لامتحان الجبر والإحصاء قبل انعقاده

ومن جهته، قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنّ المديرية لم ترصد تسريب أسئلة امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية قبل انعقاده، لافتا إلى أن الامتحانات تسير بشكل منتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها، كما جرى التنبيه على جميع المدارس بعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة بالهاتف المحمول، أو أي كتاب مدرسي أو أي مذكرات خارجية، وسط تنفيذ إجراءات مشددة ضد كورونا.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في القاهرة

1- السبت 21 مايو 2022: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 حتى 11:30، وتخصص الـ 20 دقيقة الأخيرة للإملاء.

2- الأحد 22 مايو 2022: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 حتى الساعة 1.

3- الإثنين 23 مايو 2022: امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، من الساعة 11 وحتى الساعة 12 ظهرا.

4- الثلاثاء 24 مايو 2022: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا.

5- الأربعاء 25 مايو 2022: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 9 صباحا، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى الساعة 1:30 ظهرا.

6- الخميس 26 مايو 2022: امتحان مادة العلوم من الساعة 9 للساعة 11 صباحا.