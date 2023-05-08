توزيع درجات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني.. المجموع 280 درجة

انطلقت امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي في بعض المحافظات، لذا يرغب الطلاب وأولياء الأمور في معرفة توزيع الدرجات.

ويمكن حساب الدرجات المتوقعة بكل مادة وفقا لتوزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 بناء على الإجابات الصحيحة التي يراجعها الطالب مع ولي الأمر.

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023

واعتمدت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، توزيع درجات الصف الأول الإعدادي من وزارة التربية والتعليم، وفقا لتصريحات الدكتور ياسر محمود وكيل تربية وتعليم سوهاج لـ«الوطن»، حيث يتوافق التوزيع بالفصلين الدراسي الأول والثاني.

توزيع درجات مادة اللغة العربية 2023 للصف الأول الإعدادى

40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، ليصبح المجموع الكلي لمادة اللغة العربية 80 درجة.

توزيع درجات مادة الرياضيات 2023

30 درجة لامتحان الفصل الدراسي الأول، و30 درجة لامتحان الفصل الدراسي الثاني، ليصبح المجموع الكلي 60 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى

توزيع 30 درجة لامتحان الفصل الدراسي الأول، وتوزيع 30 درجة لامتحان الفصل الدراسي الثاني، للصف الأول الإعدادى ليصبح المجموع الكلي 60 درجة.

توزيع درجات 2023 مادة الدراسات الاجتماعية

توزع 20 درجة لامتحان الفصل الدراسي الأول، و20 درجة لامتحان الفصل الدراسي الثاني، ليصبح المجموع الكلي 40 درجة.

إجمالي المجموع لتوزيع درجات الصف الأول الإعدادي

وبجمع توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 للمواد يصبح الإجمالي للمواد المضافة للمجموع 140 درجة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، و140 درجة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لامتحانات الفصلين الأول والثاني 280 درجة.

توزيع المواد غير مضافة للمجموع

- درجات النشاط الفني 20 درجة.

- درجات الكمبيوتر 20 درجة.

- الأنشطة الاختيارية، ويختار الطالب نشاطين منها حساب 20 تضاف درجاتها للمجموع الكلي والأنشطة هي الحاسب الآلي و المكتبة والموسيقى ونشاط علمي والمسرح والصحافة وخدمة المجتمع والكشافة والنشاط الزراعي والصناعي والاقتصاد المنزلي، و40 درجة لمادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع، فضلا عن إضافة أعمال السنة 30 درجة بينها 20 أنشطة، و5 درجات شفهي و5 سلوك.