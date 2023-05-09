كل ما تريد معرفته عن تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة

يترقب بعض المواطنين، موعد إعلان وزارة القوى العاملة بدء تسجيل العمالة غير المنتظمة، وذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال في الأول من مايو الجاري، باتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير الحماية والرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة، اقتصادية واجتماعية وصحية.

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة 2023

ويأتي تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، في إطار الخطوات الأولى التي يجب أن تبدأ فيها هذه الفئة، لكي تستطيع أن تستفيد من المزايا التي وجه بها الرئيس في احتفالية عيد العمال، ومن بينها صرف منحة 1000 جنيه، بعد إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة.

الإجراءات الرسمية والقانونية

وتعكف حاليا وزارة القوى العمل على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات الرسمية والقانونية لتأسيس وإنشاء الصندوق وهيكلته، إذ من المقرر أن يعرض مشروع التأسيس على مجلس النواب في دورة الانعقاد الحالية قبل الإجازة الصيفية، ثم يتبعها خطوة موافقة مجلس الوزراء عليه، وتشكيل هيئة مجلس الصندوق التي ستقوم بإصدار قرار منحة 1000 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شروط تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة 2023

ويمكن اتباع الخطوات التالية لـ تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة 2023:

- تحديث البيانات من واقع البيانات الشخصية ببطاقة الرقم القومي، عبر لينك موقع وزارة القوى العاملة، والذي تتيحه عقب إعلان الموافقة على إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة وبدء صرف المنحة.

- يجب أن يكون مدونا في بطاقة الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة، نوع المهنة أو الحرفة التي يعمل بها العامل غير المنتظم على أرض الواقع.

- بعد موافقة وزارة القوى العاملة على بيانات العمالة غير المنتظمة التي أدخلت، يجرى تلقائيا إدارجهم في سجل التأمينات الاجتماعية والتأمين عليهم.