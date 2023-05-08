موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023.. بدء العد التنازلي

بدأ العد التنازلي لإعلان وزارة القوى العاملة، عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، إذ ستكون البداية بإنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023

ووفقا لما أعلنته الوزارة في بيان، فإن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023 تسبقه العديد من الإجراءات التي ستقوم وزارة القوى العاملة، للبدء الفعلي في إنشاء وتأسيس صندوق الطوارئ، بعد الحصول أولا على موافقة مجلس النواب، إذ ستجري مناقشة الاقتراح الذي وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا واقتصاديا، وتحقيق حياة كريمة لهذه الفئة، ثم تحصل الوزارة بعد ذلك على موافقة مجلس الوزراء، ثم التصديق بقرار جمهوري ينشر في «الجريدة الرسمية».

وتمهيدا لتحديد موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023، فمن المقرر أن تقوم وزارة القوى العاملة، وهي السلطة المختصة بشؤون وأوضاع العمالة غير المنتظمة، بتشكيل هيئة الصندوق ومجلس إدارته برئاسة وزير القوى العاملة ويضم في عضويته ممثلين لكل الوزارات المعنية، مثل التخطيط والتضامن الاجتماعي والمالية والاتحاد العام لعمال مصر والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثل لمجلس الوزراء.

قرار موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023

ويختص بـ موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023 مجلس صندوق إعانة طوارئ العمالة غير المنتظمة، حيث سيكون أول قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق، في أول جلسة رسمية له بعد إنهاء كل الإجراءات الرسمية الإدارية والقانونية، تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفال عيد العمال، بصرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة المستحقين الذين لم يستفيدوا من أي برامج حماية اجتماعية أطلقتها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة وعدم الحصول على معاش هذا البرنامج، ومبادرة حياة كريمة، ومبادرة كتف في كتف، وغيرها من المبادرات التي نفذتها الدولة لرعاية الأكثر احتياجاً.