كيف يؤثر الإفراج الجمركي عن 237 ألف طن أعلاف في استقرار أسعار الدواجن؟

237 ألف طن من مستلزمات الأعلاف تم الإفراج عنها من المواني المصرية، من قبل وزارة الزراعة التي أعلنت عن ذلك، بما فيها أطنان ذرة وفول صويا بنحو 107 ملايين دولار، بزيادة قدرها 22 ألف طن عن الأسبوع الماضي، ما دفع كثيرين للتساؤل عن تأثير ذلك على سوق الدواجن المصري وحركة الأسعار الفترة المقبلة.

الإفراج عن الأعلاف

وتعليقا على ذلك، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن الإفراج عن هذا الكم من أعلاف الدواجن أمر جيد للغاية، والاستمرارية في هذه الإفراجات شيء مهم جدا، لذا طالب باستمراره بصفة دائمة، مع الرقابة الصارمة منذ خروج هذه المستلزمات من المواني حتى وصولها لمصانع الأعلاف.

وأضاف رئيس الشعبة لـ«الوطن»، أن تراجع أسعار الدواجن يرتبط بتراجع أسعار الأعلاف، فكلما توافرت الأعلاف في الأسواق، استطاع مربو الدواجن أن يطعموها بشكل أسهل وأرخص، وبالتالي تقل أسعارها، ويكون المتاح منها أكبر، وكلما زاد المعروض من المنتج قل سعره.

أسعار الدواجن

وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن تشهد الفترة المقبلة تراجعا ملحوظا في أسعار الدواجن بالسوق المصرية، في ظل توافر الأعلاف والإفراج عن مئات الأطنان منها، والتي تعد أحد أهم مدخلات الصناعة في مصر، وهي المحرك الرئيسي لعملية بيع الدواجن.

وتابع «السيد»، بأن توافر الأعلاف سيخلق حالة من الاستقرار في سوق الدواجن، وشعور بالاطمئنان لدى كل المربين بأن الدولة تقف بجانبهم، مطالبا باستمرار الإفراج عن الأعلاف وإلحاق ذلك بالرقابة.