استقرار أسعار الدواجن اليوم الاثنين 8-5-2023 في الأسواق والمحلات

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ أسعار الدواجن اليوم 8-5-2023 في الأسواق والمحلات تواصل استقراراها وذلك بعد أن شهدت منذ عدة أيام تراجعا ملحوظا ويرجع سبب ذلك الي تراجع القوة الشرائية على الدواجن بعد شهر رمضان المبارك كما ساهم انخفاض سعر العلف حالياً في هبوط الأسعار أيضاً.

أسعار الدواجن البيضاء

وأضاف «السيد» أنَّ أسعار الدواجن اليوم 8-5-2023 في الأسواق والمحلات تتراوح ما بين 63 و 65 جنيهًا بالنسبة للدجاج الأبيض داخل المزرعة وتصل للمستهلك ما بين 73 و75 جنيهًا فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي أرض مزرعة 100 جنيها والتنفيذ الفعلي 110 جنيهات.

أسعار مشتقات الدواجن

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إلى أنَّ كيلو البانيه يتراوح اليوم ما بين 156 و167 جنيهًا وكيلو الشيش طاووق ما بين 160 و180 جنيهًا فيما يبلغ سعر كيلو الأوراك اليوم 88 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 10 إلى 12 جنيهًا والكتكوت البلدي ما بين 5.5 إلى 6 جنيهات والكتكوت الساسو ما بين 7 إلى 8 جنيهات، فيما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 8 الي 9 جنيهات وكتكوت هجين ما بين 6.25 و7.25 جنيه.