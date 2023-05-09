استقرار أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات.. الفراخ البيضاء بـ68

سجلت أسعار الدواجن اليوم 9-5-2023 في الأسواق والمحلات استقراراً ملحوظاً، حيث تشهد السوق المحلية الفترة الحالية وبالأخص بعد انتهاء شهر رمضان المبارك هبوطا في أسعار الدواجن كما أن انخفاض أسعار الأعلاف بنحو 1500 جنيه ساهم أيضا في تراجع الأسعار، وفقا لما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، التابعة لاتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء

وأوضح «السيد»، أسعار الدواجن اليوم 9-5-2023 في الأسواق والمحلات حيث يتراوح سعر الدجاج الأبيض داخل المزرعة ما بين 63 و65 جنيها ويتراوح سعرها للمستهلك ما بين 68 و70 جنيها فيما يبلغ سعر الدجاج الأبيض داخل المزرعة 102 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 111 جنيها.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، أن سعر الدجاج الساسو داخل المزرعة يبلغ 75 جنيها والتنفيذ الفعلي 85 جنيها وبالنسبة لدجاج الأمهات يسجل اليوم 55 جنيها أرض مزرعة وتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها.

سعر البانية والشيش طاووق

وتابع رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة أن كيلو البانية يتراوح سعره في الأسواق المحلية ما بين 165 و175 جنيها فيما يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 170 و 180 جنيها.