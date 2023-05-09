حملات لمتابعة التزام السائقين بتعريفة المواصلات في حي الجمرك بالإسكندرية

أجرت المهندسة نهى خليفة حملات لمتابعة المواقف ومحطات الوقود في حي الجمرك بالإسكندرية، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي حددتها اللجنة، والتي تم إصدارها بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

شملت الحملات متابعة محطات الوقود بمناطق مختلفة مثل أبي الدرداء وعثمان أباظة وشارع النصر والسيد محمد كريم، بالإضافة إلى المرور على المواقف المعتمدة في سينما ريكس والمواقف العشوائية بمناطق العدوي ورأس التين وسانت كاترين وميدان التحرير والباب الأخضر. وتأتي هذه الحملات بهدف التأكد من عدم وجود أي اعتراضات من السائقين على التعريفة الجديدة والمقررة، وضمان التزامهم بها.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود في أحياء المحافظة، للتأكد من الإلتزام بأسعار تعريفة الأجرة الجديدة التي حددتها اللجنة المشكلة لتحديد تعريفة الركوب بمختلف خطوت سير السيارات.

ويكثف رؤساء الأحياء الحملات والمرور على مواقف سيارات السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفه المحددة.

تعريفة الركوب بموقف المنشية

وأضافت رئيس حى الجمرك في الإسكندرية أن لجنة تحديد تعريفة الركوب بمحافظة الإسكندرية حددت تعريفة الركوب بموقف المنشية كالتالي:

- موقف المنشية العصافرة 5 جنيهات.

- موقف المنشية أبو قير 6 جنيهات.

- موقف المنشية العوايد 4,50 جنيه.

- موقف المنشية أبو سليمان 4,50 جنيه.

- موقف المنشية العجمي الهانوفيل 4,50 جنيه .

- موقف المنشية باكوس 4 جنيهات.

- موقف المنشية سيدى بشر 5 جنيهات.

- موقف المنشية الورديان 2.50 جنيه.

- موقف المنشية منطقة الساعة 4,50 جنيه.

- موقف المنشية غيط العنب 2,50 جنيه.

- موقف المنشية الموقف العمومي محرم بك 3 جنيهات.