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مؤشرات البورصة ترتفع في بداية التداول.. وتحقق مكاسب 6 مليارات جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
11:04 ص | الثلاثاء 09 مايو 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.72% إلى مستوى 17770.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.43% عند مستوى 3069.39 نقطة، وسط مكاسب سوقية 6 مليارات جنيه. 

مؤشرات البورصة المصرية «إيجي إكس 100» يرتفع 0.52%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.52%، في بداية التداولات عند مستوى 4665.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.756% عند مستوى 31630.18 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 615.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 132.4 مليون سهم عبر تنفيذ 18.640 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، 1.148 تريليون جنيه بمكاسب 6 مليارات جنيه، وفق أخبار البورصة المصرية.

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بقلم وليد عبد السلام