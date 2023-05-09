فيلم هارلي يحتل المركز الثاني بإيرادات 187 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس

استطاع الفنان محمد رمضان أنّ يحقق بفيلمه الأخير «هارلي»، نجاحًا كبيرًا، إذ تصدر المركز الثاني في شباك التذاكر، بعد نجاح فيلم يوم 13 بدور العرض.

محمد رمضان يحتل المرتبة الثانية بـ هارلي

ووفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، أكد أنّ فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، جاء في المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، وحقق أمس فقط 187 ألف جنيه، ليأتي في المركز الثاني.

محمد رمضان وفيلم هارلي

تدور قصة فيلم هارلي في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية هارلي، التي يجسدها الفنان محمد رمضان ويدخل في عدة صراعات، أمام البطلة التي تجسد دورها الفنانة مي عمر، وذلك بعدما عاد من الخارج، وينضم إلى إحدى العصابات ويصبح في فترة قليلة أحد أبرز عناصر العصابة.

أبطال فيلم هارلي

جمع فيلم هارلي بين عدد من الأبطال، منهم محمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير