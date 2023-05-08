أسقف المنيا يستقبل اثنين من أعضاء الكونجرس الأمريكي

استقبل الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا، ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات، بمقر المطرانية، اثنين من أعضاء الكونجرس الأمريكي، هما دارين لحود وفرينش هيل، واللذان يزوران المحافظة، ضمن وفد يزور مصر الأيام الحالية.

وشارك في استقبال الضيوف الأب القمص أفرايم، وكيل المطرانية والدياكون بولس.

رسامة شمامسة جدد في عيد مار مرقس الرسول

وفي سياق آخر، صلى الأنبا صموئيل، أسقف إيبارشية طموه وتوابعها، القداس الإلهي صباح اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بالحوامدية شرق التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلی صلوات رسامة 5 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، و4 آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية تحتفل، اليوم، بذكرى استشهاد القديس مارمرقس الرسول المعروف بـ«كاروز الديار المصرية»، حيث أدخل المسيحية إلى مصر عام 61 م.

وحمل القديس اسمين، هما «يوحنا» وهو اسم عبري يعني «يهوه حنان»، و«مرقس» وهو اسم روماني يعني «مطرقة» ولذا تلقبه الكنيسة «مُبَدِّد الأوثان»، كما القبه الكنيسة ب«الانجيلي»، «تلميذ المسيح الطوباي »، وترمز له بالأسد بشجاعته في مواجهة الوثنين.

واستشهد القديس مارمرقس الرسول عام 68م، بحسب الاعتقاد المسيحي، وصلى على جسده البطريرك التالي له «البابا انيانوس» البطريرك الثاني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان معه الشعب والاكليروس.

ودفن البطريرك الاول في قبر منحوت داخل الكنيسة بوكاليا «دار البقر» ومقرها الحالي الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية، وقد أصبحت المقر الرسمي للآباء البطاركة.