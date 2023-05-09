«النقل» تكشف استعدادات الافتتاح الرئاسي لمحطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن الاستعدادات النهائية للافتتاح الرئاسي لمحطة «تحيا مصر»، متعددة الأغراض، خلال الفترة المقبلة، والتجهيزات النهائية للمناطق الإدارية للمحطة سواء المبنى الإداري الخاص بالإدارة والتحكم في المحطة والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى ويقع على مساحة 1200 متر مسطح و يتكون من 4 طوابق تضم قسم التشغيل والعمليات الذى يتحكم في تشغيل المحطة بأكملها و مراقبة عملية التفريغ والتداول بالساحة وكذلك دخول و خروج الشاحنات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم الجاري تجهيزها.

كشف الحاويات عن طريق كاميرات

وأضاف التقرير أنه يوجد قسم تكنولوجيا المعلومات والمسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة كأنظمة التشغيل والصيانة والنظام المالي والإداري، مؤكداً إتمام عمليات كشف الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف (بالإضافة إلى جاهزية الأقسام الأخرى كالقسم المالي، والسلامة والصحة المهنية والموارد البشرية وجاري إنهاء أعمال التشطيبات وتوريد الأثاث.

صيانة معدات المحطة

وأوضح التقرير جاهزية الورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة، ومخازن البضائع العامة وبوابات الدخول والخروج والتي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت انتظار للشاحنات والذي يؤدى بدوره إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.

كما تشتمل المحطة على ساحات ومناطق التداول والتي يتم بها تداول ثلاثة أنواع من البضائع (حاويات، بضائع عامة، سيارات) وكذلك المعدات الثقيلة ذات الكفاءة العالية التي تم شراؤها لتشغيل المحطة ومناطق تدريب العاملين بالمحطة والذي تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار ودمجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء بالإضافة إلى أماكن تخزين الحاويات المبردة ومنطقة الفحص الجمركي.