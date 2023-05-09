رفع 10 آلاف طن مخلفات من المنطقة الصناعية بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم انتهاء أعمال حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات خارج ومحيط المنطقة الصناعية بمدينة جمصة ومنطقة الـ108 فدان، استعدادًا لطرحها على المستثمرين.

شارك في هذه الحملة 13 وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بادارة المركبات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بخدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.

رفع المخلفات بنطاق المنطقة الصناعية بجمصة

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بنطاق المنطقة الصناعية بجمصة بمدينة جمصة انتهت اليوم بمشاركة عدد من الوحدات المحلية وإدارة المركبات وجهاز نظافة وتجميل المنصورة وإدارة المخلفات وإدارة المنطقة الصناعية.

مشاركة عدد 13 وحدة محلية

باشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام المتابعة بمكتب محافظ الدقهلية ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات ودكتور مصطفى عنان مدير عام المنطقة الصناعية، وذلك بمشاركة عدد 13 وحدة محلية شملت المطرية والجمالية ومنية النصر والكردي ودكرنس وحي شرق وحي غرب وأجا وطلخا والسنبلاوين وبني عبيد ونبروه والجمالية باشراف نواب رؤساء هذه المراكز.

نظافة منطقة الـ108 فدان تمهيدا لطرحها على المستثمرين

وأوضحت محافظة الدقهلية، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مداخل ومخارج ومحيط المنطقة الصناعية ومنطقة الـ108 فدان تمهيدا لطرحها على المستثمرين، وتم رفع 10 آلاف طن من المخلفات بالمنطقة الصناعية على مدار 5 أيام تم نقلها إلى منطقة 15 مايو بمدينة جمصه لردم المستنقعات والبرك بالمنطقة.