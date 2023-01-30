رفع 300 طن تراكمات وردش مباني في حملة نظافة بالقليوبية

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير وتجميل ورفع تراكمات الأتربة بمداخل ومخارج مدينة بنها من جهة كفر الجزار، ومدخل بنها القبلي، وكذلك نفق الشموت، يرافقه محمد عبد الحميد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها.

رفع تراكمات الأتربة والرتش

وجه محافظ القليوبية برفع تراكمات الأتربة والرتش بجانبي الطريق، بالإضافة إلى زراعة وتجميل المدخل، كما وجه بدهان البلدورات وعمل صيانة لأعمدة الإنارة، وأسفرت الحملة عن رفع 300 طن تراكمات وردش مباني وتم دفنها بمدفن العبور.

النهوض بقطاع النظافة وإزالة الإشغالات

وخلال الجولة وجه «الهجان»، برفع تراكمات الرتش على الطريق الزراعي خاصة منطقة بجوار كوبري الشموت، مشددًا على ضرورة النهوض بقطاع النظافة وإزالة الإشغالات وتراكمات القمامة بالشوارع ومراعاة المظهر الحضاري والجمالي بها، كما وجه أيضا باستمرار رفع التراكمات حتى يتم الانتهاء منها.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لتجميل وتشجير مداخل المدن ورفع كفاءة شوارع العاصمة؛ لإعادة الرونق والشكل الحضاري للمحافظة والحفاظ على الصحة العامة.