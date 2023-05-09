رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023.. اعرف ضوابط التسجيل

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، في الإعلان عن رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023، وإتاحة التقديم لطلاب الشهادات الأجنبية والمعادلة، وفتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024.

رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023

ووفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن باب التقديم بدأ من اليوم الموافق 9 مايو، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الإنترنت.

وأعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023، حيث يمكن للطلاب التسجيل من هنــــا، للتقديم، ضمن ضوابط التقديم للجامعات الأهلية والخاصة وإتاحة الالتحاق بكل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم الإلكتروني.

كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية ودور مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في عضوية التحالفات الإقليمية التي يتم تشكيلها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية المتنوعة بالأقاليم الجغرافية لمصر، وعلى أهمية التزام الطلاب بالضوابط خلال قيامهم بالتسجيل عبر رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023.

امتحانات نهاية العام

وفي سياق متصل، استعدت الجامعات الخاصة والأهلية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2022-2023، وفقًا للأجندة الزمنية المُحددة، بالإضافة إلى سرعة إعلان جداول الامتحانات قبل موعد انعقادها بفترة كافية، فضلا عن استمرار تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لمواجهة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة مع تسيير رحلات طلابية إلى المشروعات القومية

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه على الطلاب الراغبين في التقديم للعام الدراسي الجديد الدخول على رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023، حيث يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية وفق الضوابط المقررة.