مريم أشرف زكي عن رأي والدها في تجربتها التمثيلية الأولى: «كان فخور بيا»

تحدثت مريم أشرف زكي، أمس عن دورها في مسلسل ستهم مع والدتها الفنانة روجينا، والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً، كما تحدثت عن رأي والدها في تجربتها التمثيلية الأولى، ما جعل الكثيرون يبحثون عن تصريحاتها.

دور مريم أشرف زكي في مسلسل ستهم

وجسدت مريم أشرف زكي دور فتاة تدعي بوسي، وهو يعتبر الدور الأول لها على الإطلاق، وأول تجربة لها أمام الكاميرا، ولكنها حققت من خلالها نجاحاً كبيراً، وتستعرض «الوطن»، أبرز تصريحاتها أمس خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، وهي كالتالي:

- المخرج المخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤلف ناصر عبدالرحمن قاما بترشيحها للدور.

- والدتي روجينا ساعدتني وذاكرت معها، وكنا نقرأ معاً وهذا سهل الامر عليا كتير وساعدني في تقليل التوتر والشعور بالاطمئنان.

موهبة مريم أشرف زكي

- موهبة التمثيل كانت بداخل مريم أشرف زكي منذ الصغر، خاصة أنها تربت وسط عائلة فنية، وعاشت حياتها اليومية مع الفن.

- عن رأي والدها أشرف زكي بعد دورها قالت: كان فخور بيا وكنت سعيدة كونه مدرس فن وفنان وده بسطتني جداً.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.