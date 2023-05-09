بروتوكول تعاون بين جامعتي السويس والمنصورة الجديدة لتبادل الخبرات

وقع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة مع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، اليوم بروتوكول تعاون مشترك، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويأتي التعاون تحقيقًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويشمل التعاون بين كلاً من كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة؛ وكليه هندسة البترول والتعدين بجامعه السويس، بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين في مجالات عديدة.

بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة وكليه هندسه البترول

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، يشتمل البروتوكول على التعاون مع كليه هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس في عدة مجالات ومنها:

- عقد دورات وبرامج تدريبية بمعامل الجامعة المختلفة للطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

- إجراء المشروعات البحثية المشتركة والتجارب المعملية والعلمية.

- إقامة تدريب صيفي لطلاب برنامج هندسة البترول والغاز بجامعة المنصورة الجديدة داخل معامل كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس

- الاشتراك في تنفيذ ندوات ومؤتمرات وورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بين الطرفين.

- تبادل عدد من اساتذة الجامعة للتدريس أو القاء المحاضرات والاشراف المشترك على الرسائل والابحاث، تبادل الخبرات العلمية والتقنية من العلماء والمهندسين والخبراء بين الطرفين.

- تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بتطوير جودة التعليم والمهارات البحثية، تبادل خطط الدراسة ومناهج التدريس والمقترحات التطويرية في كل من الجامعتين

- تبادل الجامعتان الإسهام في النشر العلمي في المجلات والنشرات العلمية الصادرة عنهما.

- تساعد الجامعتان بعضهما بعضاً على تطوير الاتصالات العلمية، والتعاون مع هيئات بحثية أخرى في حال رغبت احدى الجامعتين بذلك

- تساعد الجامعتان بعضهما بعضاً في تدريب الطلاب بالمؤسسات العلمية المحلية والدولية الكبرى وتبادل المطبوعات «الكتب العلمية -الدوريات -النشرات -البيانات الإحصائية» بين الجامعتين.

«معوض» يشيد بالتعاون مع أول كلية بترولية في الشرق الأوسط

وأشاد الدكتور معوض الخولي بالخبرات العلمية والبحثية لجامعة السويس وكلية هندسه البترول والتعدين بجامعة السويس، لما لها من خبرات كبيرة لكونها أول كلية بترولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أنهم يهدفون إلى تطوير التعليم التكنولوجي، ولهذا فهي تولى إهتمام كبير لتدريب الطلاب وإثقال خبراتهم وتدريبهم عمليا، بما يُحقق صالح المجتمع، لإفراز جيل جديد قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطورها مع اكتساب خبرات متراكمه من الجامعات العريقة، ويسعون دائماً لتحقيق أقصى استفادة يمكن تحقيقها للجانبين من خلال هذا التعاون المُثمر.

وأشار إلى أن توقيع البروتكول يستهدف تنمية المهارات العلمية والتدريب العملي لطلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة.