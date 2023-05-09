هل يوجد تسجيل للعمالة غير المنتظمة؟.. بيانات «القوى العاملة» تجيب

هل يوجد تسجيل للعمالة غير المنتظمة؟ سؤال متداول بين المواطنين في مناطق العمل بالقطاع الخاص، وعلى نطاق أوسع بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أعلنت الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء صندوق خاص لرعاية تلك الفئة.

هل يوجد تسجيل العمالة الغير منتظمة؟

«الوطن» تكشف العديد والمفاجآت من خلال الإجابة عن تساؤل: هل يوجد تسجيل للعمالة غير المنتظمة؟ من خلال التقرير التالي.

بيانات القوى العاملة تجيب عن سؤال: هل يوجد تسجيل العمالة الغير منتظمة؟

تكمن حقيقة الإجابة عن سؤال: هل يوجد تسجيل للعمالة غير المنتظمة ؟ في التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة القوى العاملة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب عيد العمال في الأول من مايو الجاري، بإنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة والذي يعتبر من أهم اهدافه، توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، فضلا عن صرف منحة قدرها 1000 جنيه لهذه الفئة لمواجهة ومجابهة التحديات الصعبة وصعوبة الظروف المعيشية والضغوط الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله وليس مصر فقط.

تسجيل العمالة غير المنتظمة الكترونيا

ومن خلال بيانات وزارة القوى العاملة فإنه لا يوجد حاليا تسجيل للعمالة غير المنتظمة، وستقوم الوزارة بالإعلان عن التسجيل سواء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، أو بإعلان الوزارة عن رابط الكتروني وتحديد موعد إتاحته للراغبين من العمالة غير المنتظمة في التسجيل رسميا لاعتمادهم في سجلات القوى العاملة.

وترجع اهمية تسجيل العمالة غير المنتظمة رسميا في دفاتر مديريات القوى العاملة بالقاهرة والمحافظات، حتى يستطيعوا الاستفادة من المزايا التي تمنحها لهم الدولة لاسيما وأن مواد قانون العمل لا تعترف إلا بالعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة في سجلات قطاع العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة.