البنك التجاري الدولي يوقف التعامل على شهادة الـ20%.. تعرف على التفاصيل

قرر البنك التجاري الدولي CIB مصر، إيقاف التعامل على شهادة الـ20%، مع خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية صاحبة العائد الثابت بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، ورفع الحد الأدنى لشراء الشهادات، وفقًا لموقع البنك.

الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت Premium

وقال البنك التجاري الدولي CIB مصر،في بيان على موقعه، إنه تم تعديل أسعار الفائدة الخاصة بالشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت Premium لينخفض سعر الفائدة بنسبة 2% وتصبح 18% بدلاً من 20% سنوياً ويصرف العائد شهرياً.

فيما قرر البنك التجاري الدولي CIB مصر، رفع الحد الأدنى لشراء الشهادة ليصبح 2 مليون جنيه كحد أدنى بدلاً من مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

خفض الفائدة على شهادة Plus

أيضًا خفض البنك التجاري الدولي CIB مصر، سعر الفائدة الشهادة الثلاثية للعائد الثابت باسم (Plus)، %1.5 لينخفض إلى 17.5% بدلاً من 19% سنويا، ويصرف العائد شهرياً، ورفع البنك الحد الأدنى للشراء إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة Prime

خفض البنك التجاري الدولي CIB مصر، سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت المطروحة باسم (Prime)، بنسبة 1% إلى 17% بدلاً من 18% سنوياً ويصرف العائد شهرياً.

إعادة طرح شهادة Wealth لأجل 3 سنوات

وتم طرح شهادة الادخار Wealth أجل 3 سنوات، بسعر فائدة سنوي 19% ويصرف العائد شهريًا، بحد أدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه مصري.