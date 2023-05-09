إلغاء رحلات البالون الطائر لليوم الرابع على التوالي بسبب الأحوال الجوية بالأقصر

قررت سلطة الطيران المدني، إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

الطقس يهدد سلامة الطيران

وأوضح «الطيب»، أنه لليوم الرابع على التوالي، تلغى رحلات البالون الطائر بسبب سرعة الرياح، تحسبا لعبور البالون شرق النيل، والذي قد يهدد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي إذا ما دفعتها الرياح للتحليق حول محيط المطار.

البالون الطائر ضمن سياحة المغامرات

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، إلى أن البالون مصنف ضمن سياحة المغامرات بسبب تحليقه وفق اتجاهات وطبقات الرياح المختلفة، وهو الممتع في الأمر، فالطيران يكون من المطار الموجود أمام معبد حتشبسوت، أما الهبوط فيكون كل مرة في مكان مختلف حسب ما اتجاهات الرياح، وهو ما يعطي البالون متعة لا توصف.

يحتل المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد الأقصر بهذا النشاط السياحي على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم وجود أي بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.