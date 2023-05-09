مقرر «أولويات الاستثمار» بالحوار الوطني: نسعى لضبط المنافسة ومنع الاحتكار

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، إن مصر لم تعرف من قبل ما يسمى بـ«الخريطة الاستثمارية»، إذ أن الاستثمار خلال العقود الماضية كان غير منظم وغير جيد.

وأوضح «محسب» المقصود بـ«الخريطة الاستثمارية»، قائلا: «تعني إحنا محتاجين نصّنع في إيه؟ ومحتاجين نزود الإنتاج في إيه؟ ومحتاجين نبتعد عن إيه؟».

شجاعة الحكومة في وثيقة ملكية الدولة

وأضاف «محسب»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أن الحكومة كانت شجاعة في إصدار وثيقة ملكية الدولة، إذ أقرت خروجها في عديد من المشروعات خلال فترة 3 سنوات، وهي فترة ليست كبيرة لترك مجالات كاملة بأصولها وتسليمها للقطاع الخاص، وكان ذلك نظرة إيجابية جديدة شجعت الجميع على الاستثمار، وزادت الشعور بقيمة الحوار الوطني.

إفساح المجال للقطاع الخاص

وتابع، أنه لابد من إفساح المجال للقطاع الخاص واجتزاء البيروقراطية الموجودة في اللوائح أو القوانين الموجودة من فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، إذ أنها أصبحت غير مناسبة هذه الفترة.

وقال: «لدينا أكثر من اقتراح لضبط عدالة المنافسة، ولدينا جهاز لضبط المنافسة الاحتكارية، ونعمل كلجنة على تفعيله وإعادة صياغة سياساته»، متابعًا أن هذا الجهاز المنوط بعدم وجود محتكر وكيفية التعامل مع جشع التجار.