تفاصيل زيارة البابا تواضرس للفاتيكان.. احتفال بيوم الصداقة وصلاة مسكونية

غادر قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، أرض الوطن، متوجهًا إلى دولة الفاتيكان، برفقة وفد كنسي يضم الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، والأنبا دانيال، مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى، مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور الملحق الصحفي لقداسة البابا.

وينضم إلى الوفد من إيطاليا أصحاب الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا كيرلس، الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو، أسقف ميلانو.

تفاضيل لقاء البابا تواضروس والبابا فرنسيس

وتبدأ زيارة البابا تواضروس للفاتيكان يوم 10 مايو الجاري حتى 12 من نفس الشهر، بالتزامن مع احتفال الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية بمرور 50 عاما على «يوم الصداقة» وعودة العلاقات بين الكنيستين، ومن بعدها يبدأ في زيارة رعوية لإيبارشية تورينو وروما للاطمئنان على أحوال الأقباط والخدمة هناك.

ومن المقرر، أن يلتقي البابا تواضروس البابا فرنسيس، غدا الأربعاء، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان خلال المقابلة العامة للبابا فرنسيس، كما يلقي البابا كلمة خلال هذا اللقاء كنوع من التقدير والتكريم والمحبة، وفي اليوم التالي للزيارة، يستقبل البابا فرنسيس البابا تواضروس والوفد المرافق له، وسيتم تبادل الموضوعات الخاصة بالعلاقات بين الكنيستين، لافتًا إلى أن تلك الجلسة تضمن مناقشة دور الكنيسة في معالجة الأزمات والمشكلات العالمية وسلام العالم.

صلاة مسكونية للأقباط في روما وتورينو

وسيصلي البابا تواضروس صلاة مسكونية وليست طقسية، للأقباط الأرثوذكس المقيمين في نطاق إيبارشية تورينو وروما في كاتدرائية قدمتها الكنيسة الكاثوليكية للكنيسة الأرثوذكسية، لتستوعب الأعداد الكبيرة من للذين سيحضرون القداس

ونفى البابا وجود قداس ضمن برنامج زيارة الڤاتيكان، أو موضوعات ستطرح للمناقشة، ولن يتم توقيع أي اتفاقيات أو وثائق.