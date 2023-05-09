رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.. وموعد توزيعها على الطلاب

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل، وفق الجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم إتاحة رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 وتوزيعه على الطلاب منتصف مايو المقبل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أنّ رقم الجلوس يتكون من 7 أرقام وسيكتب في ورقة البابل شيت.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة، بكتابة البيانات في الجزء المخصص على ورقة الإجابة والأسئلة، والتأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس الثانوية العامة 2023 ومراجعتها جيدا.

امتحانات الثانوية العامة 2023

تستعرض «الوطن» استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة 2023، كما يلي.

- تدريب 300 ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد.

- استكمال بناء بنوك الأسئلة وضمّ كوادر جديدة.

- مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم للتأكد من توافر الأعداد لكل الطلاب.

- تطوير معارف ومهارات الطلاب للارتقاء بنواتج التعلم، وجرى التشديد على مراعاة المستويات المعرفية.

- إعداد مواصفات الورقة الامتحانية لتصبح 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.

- التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

- الأسئلة المقالية سيتم تصحيحها من خلال عدد من المقدّرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع 2 مصحح لكل سؤال.

- مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني.