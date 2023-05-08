موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.. 7 أرقام على البابل شيت

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لامتحانات الثانوية العامة، وموعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، وجرى تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّه سيتم توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على الطلاب منتصف مايو المقبل، مشيرا إلى أنّ رقم الجلوس مكون من 7 أرقام، وسيكتب في ورقة البابل شيت.

وأوضح وزير التربية والتعليم، كيفية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 الأسئلة الموضوعية والمقالية الكترونيا، كما يلي.

- الأسئلة المقالية سيتم تصحيحها من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع مصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير.

- الاستعانة بمصحح ثالث حال اختلاف تقدير المصححين لوضع التقييم النهائي، كما سيتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق.

- مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني.

- وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب

إجراءات مكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة

- تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي.

- عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا.

- عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش،.

- تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان.

- استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش.