عدد ونوع أسئلة كل مادة بامتحانات الثانوية العامة 2023 بعد التعديل

يوما بعد يوم يقترب موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 في 12 يونيو المقبل، وفي إطار استعدادات الطلاب لأداء الامتحان تنشر «الوطن» عدد ونوع الاسئلة في كل مادة دراسية بامتحانات الثانوية العامة 2023

وحسب التعديل الأخير في عدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بامتحانات الثانوية العامة 2023 والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم سيكون توزيع درجات الامتحانات كالتالي:

مادة اللغة العربية

- عدد الأسئلة 55 سؤالا (80 درجة)

4 أسئلة مقالية (10 درجات)

51 أسئلة موضوعية (70 درجة)

مادة اللغات الأجنبية الأولى

مادة اللغات الأجنبية الأولى (الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ):

عدد الأسئلة 37 سؤالًا (50 درجة)

المقالية 3 أسئلة (8 درجات)

الموضوعية 34 سؤالًا ( 42 درجة)

مادة اللغة الأجنبية الثانية

وتشمل اللغات الأجنبية الثانية ( الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية )

- عدد الأسئلة 31 سؤالا (40 درجة)

-عدد الأسئلة المقالية سؤالين (6 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 29 سؤالًا (34 درجة)

المواد العلمية

وتشمل المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا):

- الامتحان 46 سؤالا (60 درجة)

- عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال (4 درجات)

- الموضوعية 44 سؤالًا (56 درجة)

المواد الأدبية

أمًا بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع):

- الامتحان 46 سؤالا (60 درجة)

-عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال (4 درجات)

- الموضوعية 44 سؤالًا (56 درجة)

مادة الرياضيات البحتة

وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة (60 درجة):

مادة الجبر والهندسة

- الامتحان 20 سؤالا (30 درجة)

- عدد الأسئلة المقالية سؤالين (4 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا (26 درجة)

التفاضل والتكامل

- الامتحان 20 سؤالا (30 درجة)

- عدد الأسئلة المقالية سؤالين (4 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا (26 درجة)

مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة

مادة الاستاتيكا

- الامتحان 20 سؤالا (30 درجة)

-عدد الأسئلة المقالية سؤالين (4 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا (26 درجة)

مادة الديناميكا

- الامتحان 20 سؤالا (30 درجة)

-عدد الأسئلة المقالية سؤالين (4 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا (26 درجة)