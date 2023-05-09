وزير الشباب يبحث الملفات الاستثمارية والتسويقية مع قيادات الوزارة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع قيادات وزارة الشباب والرياضة واللجنة العليا للاستثمار والتسويق، لمناقشة عدد من الملفات الاستثمارية والتسويقية بأنشطة مشروعات الوزارة، بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مشروع طرح مراكز التنمية الرياضية بالمحافظات

تناول الاجتماع، مناقشة مشروع طرح مراكز التنمية الرياضية بالمحافظات والتي تُعد منشأة رياضية في عواصم ومدن المحافظات والمدن الجديدة، ومجهزة بالمباني والإمكانات والملاعب، وتُدار بالأساليب العلمية والاقتصادية الحديثة لخدمة المجتمع في المجال الرياضي، وتحت إشراف كوادر فنية متخصصة وتتيح الفرص لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، وكذا مناقشة الموقف الحالي للطرح الاستثماري الخاص بالهيئات الأهلية والمنشآت الشبابية والرياضية

الاستعداد لاستضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية للجامعات

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة توجيه وزير الشباب والرياضة بإعداد دراسة متكاملة حول النقاط التسويقية والاستثمارية لاستضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية للجامعات، وذلك عقب فوز مصر مُمثلة في الدكتور أشرف صبحي برئاسة الإتحاد الأفريقي الرياضي للجامعات.

وأكد وزير الشباب والرياضة متابعته الدورية لكافة الملفات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتسويقية بكافة المنشآت والمشروعات الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

ووجه الدكتور أشرف صبحي، بوضع دراسة متكاملة لتنفيذ مشروع طرح مراكز التنمية الرياضية مع مراكز التنمية الشبابية، بحيث تتكامل الجوانب الشبابية والرياضية معًا، لافتًا إلي أهمية المشروعات الاستثمارية في المجال الشبابي والرياضي.

وشدد الوزير أيضًا على أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري، والذي يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومنها إبداع الجامعات، قطار الشباب، إبداع مراكز الشباب، ماراثون زايد الخيري، قادرون باختلاف، الحلم، ريحانه، المشروع القومي للمعسكرات، مراكز التنمية الرياضية والشبابية، ومسابقات الهجن، ومنحة ناصر للقيادة الدولية، والأولمبياد الحدودية.

استكمال الآليات المعنية بجذب الاستثمارات الخاصة

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده على ضرورة استكمال الآليات المعنية بجذب الاستثمارات الخاصة بتطوير البنية الرياضية، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضي قدماً في تنفيذها وفق جدول زمني محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين.