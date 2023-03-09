تسليم عقود عمل لـ50 شابا وفتاة من «قادرون باختلاف» في القليوبية

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حرصه على زيادة نسبة التشغيل من ذوي القدرات الخاصة في المصانع والشركات القائمة على أرض المحافظة لاستثمار إمكانياتهم وقدرتهم على البذل والعطاء وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدى ما يدفعهم للعمل.

دور وزارة القوى العاملة فى توفير فرص العمل

وقام اليوم محافظ القليوبية بتسليم عدد 50 عقد عمل للشباب والفتيات من قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص، الملتقى الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالقليوبية، وبمشاركة شركات القطاع الخاص، مُشيداً بدور وزارة القوى العاملة في توفير فرص العمل بالقطاع الخاص للشباب المصري، لافتاً إلى أن المحافظة تسير بخطوات مدروسة نحو توفير متطلبات الأشخاص ذوي القدرات الخاصة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وإتاحة الفرص اللازمة لاندماجهم في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، علاوة على الاستفادة من قدراتهم الخاصة في البناء والارتقاء بالوطن، مُجدداً التأكيد بأن الاهتمام بهذه الفئة له أولوية فى خطة عمل الدولة في المرحلة الحالية لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية 2030 التنمية المُستدامة لإحداث تغيُرات إيجابية مُستدامة لتوفير عمل لائق لقادرون باختلاف بالتعاون مع المستثمرين.

وقدمَّ الهجان التهنئة للشباب على التعيين، متمنياً لهم بداية حياة جديدة وكريمة في ظل جهود الدولة المتواصلة للارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً.

يوم توظيفي للأشخاص بمقر مركز التدريب المهني

ومن جانبها أوضحت وكيل وزارة مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أنه تم عقد يوم توظيفي للأشخاص بمقر مركز التدريب المهني بمدينة الخانكة بحضور عدد (18) شركة تقع داخل النطاق الجغرافي لمنطقة الخانكة وتقدم عدد(330) مواطنا من ذوي القدرات الخاصة وتم توفير فرص عمل لعدد (186)، وتم التنسيق مع مجموعة من شركات القطاع الخاص تنفيذاً لتوجيهات محافظ القليوبية.