وزير الرياضة يستقبل رئيس «الأنوكا» لبحث استضافة مصر أولمبياد ٢٠٣٦

استقبل اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مصطفي براف رئيس اتحاد اللجان الاولمبية الافريقية «الأنوكا»، بحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس الباسل عبد الله عضو اللجنة الأوليمبية المصرية، لبحث دراسة التقدم بطلب استضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية 2027 ودورة الألعاب الأوليمبية 2036.

استعراض مدي جاهزية البنية التحتية الرياضية المصرية

تناول اللقاء استعراض سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، واتحاد اللجان الأوليمبية الأفريقية «الأنوكا»، واللجنة الأوليمبية الدولية، واللجنة الأوليمبية المصرية للتقدم بطلب لاستضافة لدورة الألعاب الأفريقية ٢٠٢٧ ودورة الألعاب الأوليمبية ٢٠٣٦، واستعراض مدي جاهزية البنية التحتية الرياضية المصرية لاستضافة تلك البطولات.

مصر على استعداد لتوفير الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استعداد مصر لتوفير الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات لاستضافة دورة الالعاب الافريقية ٢٠٢٧ و دورة الالعاب الاوليمبية ٢٠٢٦ في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته الدقيقة لكافة الأحداث الرياضية التى تستضيفها مصر والتوجيه الدائم بتوفير كل متطلبات النجاح.

من جانبه، أشاد مصطفي براف أن مصر تمتلك امكانيات تؤهلها لاستضافة كبري الاحداث الرياضية خاصة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية التى اصبحت منارة رياضية للعالم لما تضمه من امكانات هائلة ومنشآت تم تنفيذها وتصميمها معماريا وفقا لأعلى المعدلات والمواصفات الفنية العالمية.

مصر شهدت في الآونة الآخيرة طفرة هائلة في المجال الرياضي والإنشائي

وأضاف رئيس الأنوكا أن مصر شهدت في الآونة الآخيرة طفرة هائلة في المجال الرياضي والإنشائي والطرق وهو ما أكده توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عند زيارته لمصر حيث ابدي إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخراً، خاصةً بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة كما ابدي اعجابه بمدينة مصر للالعاب الاوليمبية، معتبراً إياها إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية متكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور، وهو ما يعزز من كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن مصر أمامها فرصة كبيرة لاستضافة دورة الالعاب الافريقية ٢٠٢٧، ودورة الألعاب الأوليمبية 2036 بفضل البنية الإنشائية المتميزة التي تمتلكها مصر خلال الآونة الأخيرة، مما جعلها قبلة للاتحادات الدولية لاستضافة كبري البطولات الدولية.

مشيراً أننا استضفنا خلال الثلاثة سنوات الأخيرة اكثر من 300 بطولة قارية وعالمية فى جميع اللعبات الرياضية، وهو ما كان له الأثر الكبير فى تحقيق أبطالنا الرياضيون المراكز المتقدمة والميداليات الذهبية وتصدر التصنيف العالمي فى العديد من اللعبات الأولمبية .