هل يمكن حفظ حقوق الزوجة بإيصال أمانة؟.. محام يجيب

الزواج يعتبر هو الرباط المقدس الذي يجمع بين طرفين قررا أن يكملا العمر سويا، لكن بعد موافقة كل عائلة على ربط اسمها بالأخرى يتم الاتفاق قبل عقد القرآن على حق كل من الزوجين وبين هذه الاتفاقيات يأتي دور مؤخر الصداق الذي يضمن حق الزوجة حال الطلاق، ويتساءل العديد من المواطنين على هل يمكن حفظ حقوق الزوجة بإيصال أمانة؟.

إيصال الأمانة ومؤخر الصداق

وأجاب عن هذا السؤال، علي حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية في تصريحات لـ«الوطن»، قائلًا: إن العائلات تتفق قبل عقد القران على توقيع الزوج على إيصال أمانة ليكون ضمان في حفظ حق الزوجة بـ مؤخر الصداق بينهما حالة وقوع الطلاق.

لا يمكن حفظ حقوق الزوجة بإيصال أمانة

وأضاف المحامي أن مؤخر الصداق يمكن إثباته داخل قسيمة الزواج فقط، ولا يمكن إثباته بغير ذلك، لذلك إذا استولى عليه الزوج، لم تتحقق بذلك جريمة «خيانة الأمانة» لضمان مؤخر صداق للزوجة حال طلاقها، لأن جريمة خيانة الأمانة تقتضي بالعقاب بأن يتسلم المتهم المال بالفعل على سبيل الأمانة وليس ضمان كمؤخر.